Atalanta, Gasperini dopo il ko: "Occasione buttata, rischiamo di avere dei rimpianti"

Dopo la sconfitta rimediata contro il Bologna, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Abbiamo sprecato tanto, questa è una gara che non dovevamo perdere. Il primo gol lo abbiamo concesso su un corner nostro, c'è stata qualche disattenzione di troppo ma dopo abbiamo creato tantissimo e quando sprechi così dopo ti rimane il rammarico. Avete patito le assenze? Le assenze erano molto pesanti ma per quella che è stata la partita, potevamo farla nostra. Pronti, via abbiamo avuto occasioni clamorose, così come nel secondo tempo, peccato perché questi risultati ti rallentano e ti tolgono opportunità importanti in campionato. Non eravamo neanche stanchi, siamo cresciuti sempre di più nell'arco della partita, abbiamo sprecato noi punto. Cosa ha detto ai giocatori? Mi sono fatto sentire all'intervallo, non a fine partita, non c'era più modo di rimediare. Ci siamo sempre presentati bene davanti alla porta, ma è andata così. Sorteggio? Domani a mezzogiorno saremo tutti lì, penseremo alla Champions che è una vetrina importante per noi, ma rimango dell'idea che in campionato stiamo buttando qualcosa e non vorrei che diventasse una stagione di rimpianti".