Atalanta, Gasperini dopo la vittoria sul Cagliari: "La partita col Napoli ha pesato"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato al sito ufficiale del club dopo la vittoria contro il Cagliari: "Abbiamo tenuto aperta una partita che avremmo dovuto chiudere molto prima. Abbiamo fatto indubbiamente bene il primo tempo, poi, in superiorità numerica, non siamo stati più lucidi e precisi nelle conclusioni nonostante avessimo la possibilità di chiudere il match che si è trascinato stancamente sino alla fine. Non è stata la nostra miglior prestazione, però abbiamo conquistato l’ottava vittoria di fila in Serie A… Forse la partita contro il Napoli ha pesato, il viaggio, stiamo giocando ogni tre giorni… Ma questi sono un po’ di alibi, dovevamo chiuderla meglio, forse abbiamo denunciato per la prima volta un po’ di fatica mentale".