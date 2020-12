Atalanta, Gasperini esulta: "Risultato straordinario! Futuro? Non rispondo a chi non ha firma..."

Gian Piero Gasperini ha commentato in conferenza stampa la vittoria contro l'Ajax: "Sono felice e soddisfatto, soprattutto per la squadra e per la società. Per Bergamo è un risultato straordinario. Avevamo nel girone Liverpool e Ajax. Anche in campo internazionale la squadra ha dimostrato una gran maturità, ha sempre avuto una grande personalità".

Quale aspetto l'ha soddisfatta di più?

"Era importante fare gol, nei finali può succedere di tutto. Abbiamo limitato la loro capacità offensiva. Ne sappiamo qualcosa come col PSG lo scorso anno. Abbiamo provato a vincere, il gol ci ha portato alla qualificazione".

Futuro?

"Io non posso chiarire le voci sul telefono, non posso rispondere a chi non ha faccia e a chi non ha firma".