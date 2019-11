Atalanta, Gasperini frena: "Meglio esser chiari, non siamo ai livelli di Juve, Napoli e Inter!"

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto all'interno della sala stampa del centro sportivo Bortolotti per analizzare il big match di domani contro la Juventus. Di seguito un piccolissimo stralcio in cui parla anche delle differenze col Napoli.

L'Atalanta si sta avvicinando al livello delle grandi squadre.

"Sì ma non nei confronti della Juventus o di chi vince lo scudetto. Rispetto al Napoli o alla Juve o all'Inter no, giusto per essere chiari. Ogni anno aumenta il divario con il resto del campionato".