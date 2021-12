Atalanta, Gasperini furioso con gli arbitri: "Vengano a spiegare, così si perde credibilità!"

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a DAZN dopo la dura sconfitta contro la Roma, parlando senza peli sulla lingua soprattutto dell’episodio del possibile 2-2 annullato dal Var.

Oggi qualche errore di troppo: come si legge questa gara?

“Non era facile. Sicuramente abbiamo fatto degli errori, ma anche cose buone. Sul primo gol tanti rimpalli e ci ha messo in difficoltà, ma poi ci siamo ripresi. L’episodio del 2-2 ha cambiato tutto, ma io mi aspetto una spiegazione. Se Palomino l’ha toccata è in fuorigioco, altrimenti è autogol di Cristante. Non è possibile, con il Var che ha tante telecamere. Magari la Roma vince lo stesso, ma sarebbe stata un’altra partita con un’Atalanta che era in un grande momento”.

Vi è mancata qualità negli ultimi metri?

“Non è stata la migliore partita. Abbiamo sbagliato qualche situazione, soprattutto per merito della Roma che chiudeva bene. Detto questo, nei primi 20 minuti della ripresa c’era una squadra che spingeva e una che fatica a uscire e avevamo segato il 2-2. Questa cosa va spiegata, altrimenti toglie credibilità. Stiamo stravolgendo il regolamento: dopo questo episodio deve essere sempre fuorigioco”.