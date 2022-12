Atalanta, Gasperini già nervoso: "Obiettivo non è l'Europa, nostra dimensione è valorizzare giovani"

Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa al termine del test match contro l'AZ.

"Le mie scelte sono completamente diverse da quelle che leggo. Per me l’unico obiettivo non è quello di andare in Europa, se è così io sono contrario. Oggi per me l'Atalanta non è una squadra che può dire di andare in Europa o in Champions. Poi io farò di tutto per raggiungere un obiettivo". Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa al termine del test match contro l'AZ. Il tecnico nerazzurro ha analizzato la sfida persa 1-0, penultimo impegno prima della ripresa del campionato: "Ci son troppe cose che distolgono da quella che è la reale dimensione dell’Atalanta, che deve continuare a valorizzare i giocatori. Quest’anno è passato come un fallimento, quando è stato il sesto miglior campionato della storia. Sorvolo sugli episodi, in cui nessuno ha difeso la squadra. Quest’anno siamo stati per 10 giornate nei primi due posti della classifica. Il livello di polemica è troppo alto e difficile da sopportare: fa solo male alla squadra, non all’allenatore. Fomentare situazioni dentro lo spogliatoio è pericoloso e a gennaio il pericolo che succeda è molto alto".