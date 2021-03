Atalanta, Gasperini: "Gomez non l'ho cacciato io. Resto a Bergamo? Vediamo..."

"In un giocatore preferisco sia l'aspetto tecnico che mentale. Il fallo di Bastos nella finale di Coppa Italia? Involontario". Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay per parlare del suo momento in nerazzurro: "Hateboer? Lunedì dovrebbe togliere il tutore che ha, ma ci vorranno almeno venti giorni".

L’anno prossimo resta a Bergamo?

"Se non mi cacciano, vediamo (ride, ndr). Dieci partite sono tante".

Perché ha mandato a Siviglia il Papu Gomez?

"Non l’ho mandato io. Sarò sempre grato per tutto quello che abbiamo fatto in questi anni".