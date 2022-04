Atalanta, Gasperini: "La gara col Napoli ha dato una svolta a questo ciclo"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto durante la presentazione del libro di Luigi Garlando, l'Album dei sogni, a Bergamo.

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto durante la presentazione del libro di Luigi Garlando, l'Album dei sogni, a Bergamo. Queste le sue parole più importanti: "Quando sono venuto a Bergamo, ho visto che ha sempre giocato una squadra dove era fondamentale l’esperienza, il fare risultato arrivando ai 35 punti, mai un passo un po’ più lungo della gamba. Io da avversario ho sempre visto lo stadio pieno, l’ho sempre percepito come un gruppo compatto, unito. Inizialmente vedevo Bergamo come Bilbao. C’era un settore giovanile incredibile, con molti giocatori interessanti. Ho sempre visto una squadra di ragazzotti che andavano sparati, ho fatto difficoltà a far passare questo messaggio, non c’era nessuna cultura in questo senso, eravamo lontani anni luce.

La gara col Napoli ha dato una svolta. Poi abbiamo cambiato, c’è stata un’evoluzione: sei anni nel calcio sono qualcosa di enorme. Siamo stati molto bravi a modificare, di Bergamo c’è solo Scalvini. Ci sono stati due anni di pandemia, oggi non è uguale a tre anni fa, c’è qualcosa di diverso anche nella gente. Dico sempre: quando stai fermo scivoli, ti devi muovere sempre".