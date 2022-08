Atalanta, Gasperini mette alla porta pure Malinovskyi: "Cerchiamo chi fa più di 6 gol"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Milan anche della situazione di Malinovskyi

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Milan anche della situazione di Malinovskyi, potenzialmente sul mercato dopo - si dice - la rottura del rapporto tra i due: "Io non ce la faccio proprio (ride, ndr), è stato straordinario con noi, poi negli anni c'è sempre stato Ilicic, non abbiamo mai pensato a trovare giocatore con quelle caratteristiche. È stato bravissimo ad adattarsi, ha fatto delle cose molto buone. Ma è giusto che l'Atalanta segua un giocatore che faccia più di 6 gol. Si è adattato molto bene, ma è giusto che in sede di mercato si cerchino delle caratteristiche più idonee al proprio gioco".