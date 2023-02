Atalanta, Gasperini: "Napoli straordinario, rendimento superiore anche a quello di Maradona"

Molti continuano a ripetere che forse gli manca soltanto un trofeo. Cosa dice? E' una delle domande poste a Gian Piero Gasperini

© foto di www.imagephotoagency.it

Molti continuano a ripetere che forse gli manca soltanto un trofeo. Cosa dice? E' una delle domande poste a Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, oggi in conferenza stampa. Di seguito la risposta del tecnico: "L'Atalanta in questi anni ha polverizzato quasi tutti i record. L'Atalanta non ha 20-30 Scudetti, forse non è riuscita a vincere la Coppa Italia considerate le due finali raggiunte.