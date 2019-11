Atalanta, Gasperini nervoso: "Rosso ha condizionato il match. City? Ha un giorno di riposo in più"

Così Gian Piero Gasperini ha analizzato a Dazn la partita contro il Cagliari, persa in casa 2-0: “Non abbiamo avuto un buon approccio alla gara, dietro tenevamo bene ma in mezzo al campo serviva un altro passo, un’altra tecnica. Non è questione fisica perché anche sotto di un uomo nella ripresa abbiamo fatto bene. Gara sciupata soprattutto nella prima parte, è chiaro.

Il rosso a Ilicic? Non ho voglia di queste cose, entrambi si sono strattonati, potevano andare fuori tutti e due, e Lykogiannis era anche già ammonito. Se vanno fuori tutti e due è un discorso diverso, ma è stato espulso solo Ilicic ed è stato episodio che ha condizionato la gara. Nel secondo tempo tutt’altro tipo di gara, ma sotto di un uomo non è stato facile.

La partita col City? La testa è fondamentale e oggi non è stata a posto nella prima parte del match, poi sì. Ci tuffiamo nella Champions, mancano pochi giorni e non è facile, gli avversari spesso hanno un giorno in più, proveremo a fare il massimo contro la squadra di Guardiola”, riportano i colleghi di Itasportpress