Atalanta, Gasperini non ci sta: "Fiorentina? Non ci hanno dato risposte. Siamo arrabbiati"

Inizia dall'Estadio de la Ceramica di Vila-Real la nuova avventura in Champions League dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Queste le parole del tecnico orobico in merito alle polemiche legate all'ultimo match di campionato contro la Fiorentina: "Con la Fiorentina è stata un'ottima gara, pur penalizzata dagli episodi. A noi non hanno ancora dato risposte, il risultato è andato così. Noi siamo molto arrabbiati per quanto successo in campo, cerchiamo di ripartire per poi crescere anche in campionato".