Atalanta, Gasperini: "Obiettivo massimo Champions? Sì, per lo Scudetto è un po' dura..."

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match di domani contro la Sampdoria, rispondendo anche a una domanda sui rumors che lo vedrebbero sulla panchina della Juventus la prossima stagione:

"Sono voci che saltano fuori ovunque, ma siamo tutti concentrati per fare il meglio possibile. Per me sarebbe bellissimo raggiungere il massimo in questa stagione. Il massimo è la Champions? Sì, lo scudetto è un po' dura (ride, ndr)".