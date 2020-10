Atalanta, Gasperini ricorda: "Ho avuto il Covid senza saperlo, tremavo e ho avuto paura"

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, è intervenuto al Festival dello Sport per parlare delle imprese dei nerazzurri sotto la sua gestione e non solo.

Qual è stato il momento peggiore del Covid?

"Il momento più duro è stato quando siamo tornati da Valencia, Bergamo era un'altra città. C'era un'aria di guerra. Si sentivano soltanto sirene, si leggevano situazioni drammatiche".

Come ha vissuto il momento?

"Ho avuto il Covid-19 senza saperlo, con grande paura. Succedeva un po' a tantissima gente, io ho avuto dei problemi per qualche giorno, ma a livello respiratorio non ho avuto problemi. Tremavo perché succedeva a chiunque, in qualunque momento. Tutto questo era inimmaginabile".