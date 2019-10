Atalanta, Gasperini: "Scudetto? Può perderlo solo la Juve, ma ci sono già Napoli ed Inter"

Vince l'Atalanta che batte 7-1 l'Udinese e consolida il terzo posto in campionato avvicinandosi alla vetta con la Juventus distante solo 3 punti. I nerazzurri, grazie al successo contro i bianconeri, si mettono alle spalle la brutta sconfitta contro il Manchester City in Champions League, ma Gian Piero Gasperini preferisce volare basso: "Se l'Atalanta può vincere lo scudetto? Se me lo chiedete oggi, posso dire solo di no. Lo può perdere la Juventus, ma poi ci sono Inter e Napoli oltre le cosiddette big della Serie A. Dopo nove giornate, il campionato si è confermato molto difficile”