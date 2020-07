Atalanta, Gasperini spavaldo: "Ora puntiamo al secondo posto!"

Dopo la goleada col Brescia, Gian Piero Gasperini si gode l'ennesima prova super dell'Atalanta e adesso punta in alto. "L'anno scorso avevamo già fatto tanti gol, ma quest'anno ci siamo superati - ha spiegato il tecnico nerazzurro a Sky -. Non partiamo mai a inizio stagione per giocare in posizioni così elevate, ma è il quarto anno di fila che siamo così in alto. Il finale di campionato ci servirà per prepararci alla Champions, ma non solo - ha aggiunto in conferenza stampa -. Proveremo a dare il massimo e a giocarcela per il secondo posto".