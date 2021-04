Atalanta, Gasperini spavaldo: "Se non sbagliamo gli altri non possono raggiungerci"

NAPOLI CITTA' UFFICIALE - COVID, IL BOLLETTINO IN CAMPANIA: 1.898 NUOVI POSITIVI E 24 DECESSI Numeri stabili per la situazione Covid in Campania. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 1.898 a fronte di 21mila tamponi processati Numeri stabili per la situazione Covid in Campania. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 1.898 a fronte di 21mila tamponi processati GIOVANILI PRIMAVERA, NAPOLI IN SCIOLTEZZA: POKER ALL'ENTELLA, TRIPLETTA DI CIOFFI Il Napoli Primavera ha battuto l'Entella per 4-0 nella 19esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Arena di Cercola. Gli azzurrini passano dopo un quarto d'ora. Cioffi si inserisce in area e viene messo giù da un difensore. Rigore. Lo tira... Il Napoli Primavera ha battuto l'Entella per 4-0 nella 19esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Arena di Cercola. Gli azzurrini passano dopo un quarto d'ora. Cioffi si inserisce in area e viene messo giù da un difensore. Rigore. Lo tira...