Atalanta, Gasperini: "Squadre come il Napoli lo scorso anno hanno fatto meno rispetto agli obiettivi"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza nella sala stampa del Centro sportivo 'Bortolotti' di Zingonia per presentare la stagione 2020-21.

Che serie A si aspetta? "Nello scorso campionato c'erano delle squadre molto valide, ma che hanno fatto meno rispetto agli obiettivo, come Roma, Milan, Napoli. Credo ci sia un gruppo di squadre molto vicine per valori. Tutto dipende da come parti, da come ti trovi. Sarà un campionato con i valori che si avvicineranno".