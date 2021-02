Atalanta, Gasperini sugli infortuni: "Due pedine recuperate, c'è solo un indisponibile"

Nella sua conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Torino, il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato anche degli infortunati: "Oggi vedremo in allenamento, riprendiamo dopo Napoli. In linea di massima dovremo recuperare Sutalo, l'unico fuori è Hateboer. Non ci sono stati problemi particolari, solo Maehle ha subito un taglio sul piede, ma sembra aver recuperato anche lui".