Atalanta, Gasperini torna sul ko col Napoli: "Sono soddisfatto, dimostrato che stiamo bene"

© foto di www.imagephotoagency.it

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida di domani sera contro lo Sporting: "Non possiamo pensare di non giocare una partita soltanto per i due risultati su tre, dobbiamo essere bravi a interpretare la gara per quelle che sono le nostre caratteristiche. Per me rimane importante quella che sarà la prestazione, la capacità di misurarci con queste squadre".

C'è differenza tra l'Atalanta di campionato e l'Atalanta di coppa? "No, non c'è differenza. Devo dire che anche queste partite che abbiamo giocato con Inter e Napoli a me la squadra ha soddisfatto, la nostra è una squadra che ha dimostrato di star bene anche sotto l'aspetto mentale. Non aver vinto ti toglie un po' di entusiasmo, ma si gioca ogni tre giorni e hai tempo per ripartire".