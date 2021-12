Atalanta, Gasperini: “Usciti dall’emergenza infortuni, ora riguarda altre squadre”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa prima della gara con la Roma toccando anche il tema legato agli infortuni: "È difficile spiegare scientificamente il motivo di questi infortuni che hanno toccato tutti, probabilmente la frequenza di partite può fare la differenza, ma questo è un tema che lasciamo anche ai medici. Siamo usciti da quella situazione di grande emergenza, ora l'emergenza riguarda qualche altra squadra, speriamo in futuro che ci possano essere delle situazioni migliori, sapendo anche tutto il lavoro che c'è dietro che i giocatori fanno per recuperare. Ora stiamo bene".