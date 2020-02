Atalanta, Gasperini: "VAR un totale fallimento, ha creato dubbi ancora più grandi"

Lunga intervista a Sport Week per il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini. Interpellato sulla grande stagione della sua Dea, l'allenatore nerazzurro ha parlato anche della tecnologia in campo e degli episodi arbitrali sfavorevoli con Lazio e Inter: "Per non cadere solo nel discorso dell'Atalanta devo dire che in generale sono stati troppi gli errori, fino a determinare molti dubbi sull'utilizzo della VAR. A mio parere ha totalmente fallito. Il suo obiettivo, cioè fornire giustizia in episodi eclatanti, si è risolto nel contrario. La VAR ha finito col creare dubbi anche più grandi".

Quanto le ha fatto male l'episodio di San Siro?

"Toloi? Mi aveva fatto più male quello della finale di Coppa Italia con la Lazio. Ormai ci abbiamo fatto il callo. Questo ha avuto una risonanza enorme perché giocavamo contro l'Inter, diversamente sarebbe stato molto meno notato".