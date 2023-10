Atalanta-Genoa, le formazioni ufficiali: De Ketelaere titolare. L'ex Malinovskyi dal 1'

L'Atalanta scenderà in campo alle 18 contro il Genoa in uno dei posticipi della domenica della 9^ giornata di Serie A.

L'Atalanta scenderà in campo alle 18 contro il Genoa in uno dei posticipi della domenica della 9^ giornata di Serie A. Gasperini sceglie Carnesecchi tra i pali e davanti si affida a Lookman, Scamacca e De Ketelaere. Titolare invece Ekuban negli ospiti, con Malinovskyi che torna a Bergamo e sfida la sua ex squadra. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Lookman, Scamacca, De Ketelaere. All. Gasperini.

Genoa (3-5-2): Leali; Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Haps; Ekuban, Gudmundsson. All. Gilardino.