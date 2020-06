Atalanta, giallo pesante per Malinovskyi: salterà la gara contro il Napoli

Giallo pesante in casa Atalanta. E' stato ammonito Ruslan Malinovskyj nel corso del match contro l'Udinese per un fallo su ripartenza della squadra allenata da Gotti. Il trequartista di Giampiero Gasperini salterà la delicata partita dal sapore tutto europeo contro il Napoli in scena giovedì alle 19.30 a Bergamo