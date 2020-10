Atalanta, giorno di riposo: domani la ripresa in vista di Napoli

Giorno di riposo per l'Atalanta, avversaria del Napoli sabato pomeriggio. Dopo l'allenamento di ieri il tecnico Gian Piero Gasperini ha concesso un giorno di recupero a chi non è stato convocato in nazionale. Domani pomeriggio è prevista una nuova seduta al centro sportivo 'Bortolotti' di Zingonia, sempre a porte chiuse.