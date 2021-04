Atalanta, Gosens contro la Superlega: "Sono scioccato, crolleranno le fondamenta del calcio"

Robin Gosens si è detto scioccato per la nascita della Superlega. L'esterno dell'Atalanta ha parlato a Kicker della novità che ha sconvolto il mondo del calcio negli ultimi giorni: "Se squadre come Arsenal o Tottenham si qualificheranno sempre senza alcun merito sportivo, le fondamenta del calcio crolleranno. Sarà un disastro, non posso credere che stia accadendo. Il fatto che ogni tanto possano prevalere le piccole squadre è sempre stato alla base del calcio. Ora tutti devono essere consapevoli che il calcio cambierà per sempre e non sarà mai più lo stesso. C'è gente che muore in tutto il mondo, mancano i soldi per tutti e questi dodici club creano il loro campionato, ottenendo tanti milioni. Metto in discussione l'aspetto etico: la cosa triste è che è tutta una questione di soldi, soldi, soldi. Sarebbe un danno enorme e spero che i tifosi protestino. Io li accompagnerei".