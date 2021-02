Atalanta, Hateboer salta il Napoli: l'esterno valuta l'operazione

Hans Hateboer, esterno dell'Atalanta, era presente oggi a Zingonia, dopo l'assenza della giornata di ieri. L'olandese è ancora alle prese con l'infortunio al metatarso del piede e ancora non riesce a camminare ma non c'è alcuna certezza sull'eventuale operazione che chiuderebbe in anticipo la sua stagione. Il giocatore sta valutando le possibili opzioni, che prevedono anche una terapia conservativa che potrebbe però fargli perdere molto tono muscolare e lo obbligherebbe a ricominciare la preparazione in vista del finale del campionato. Nelle prossime ore Hateboer deciderà il da farsi, con Gasperini che spera di recuperarlo in tempi brevi, anche se sarà praticamente impossibile.