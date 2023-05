Atalanta-Hellas, le formazioni ufficiali: torna Hojlund e c'è Muriel

Di seguito le formazioni ufficiali di Atalanta-Hellas Verona, match valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A.

© foto di Federico De Luca 2023

Di seguito le formazioni ufficiali di Atalanta-Hellas Verona, match valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A. In casa Atalanta Djimsiti è recuperato e gioca in difesa con Toloi e Scalvini. La sorpresa è l'esclusione di Koopmeiners: sulla trequarti con Pasalic c'è Muriel a supporto di Hojlund, che torna titolare in sostituzione dell'infortunato Zapata. Dall'altro lato diverse novità di formazione. In difesa ci sono Hien e Cabal con Ceccherini, sulle fasce out Faraoni, spazio a Terracciano a destra; infine in mediana accanto a Tameze c'è Sulemana.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, de Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic, Muriel; Hojlund

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Cabal; Terracciano, Tameze, Sulemana, Depaoli; Ngonge, Lazovic; Djuric