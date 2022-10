Atalanta, il rientro di Duvan slitta ancora e diventa un caso: salta anche il Napoli a novembre?

Preoccupazione in casa Atalanta per le condizioni di Duvan Zapata, il centravanti colombiano fermo ormai da diverse settimane

"Zapata, lo stop sarà più lungo: in campo tra un mese o a gennaio" scrive il Corriere di Bergamo oggi in edicola. Preoccupazione in casa Atalanta per le condizioni di Duvan Zapata, il centravanti colombiano fermo ormai da diverse settimane. E l'infortunio sembra essere più grave del previsto: Duvan potrebbe rientrare a inizio novembre o, addirittura, a gennaio dopo il Mondiale.