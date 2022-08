Atalanta, il solito Gasperini litiga anche con Malinovskyi: possibile l'addio

L'ucraino è in uscita dall'Atalanta, e la moglie riferisce di alcune ruggini non meglio precisate sui social.

"Il caso Malinovskyi, la moglie: qualcosa è andato storto". L'ucraino è in uscita dall'Atalanta, e la moglie riferisce di alcune ruggini non meglio precisate sui social. Gasperini dice sì alla cessione dell'ex Genk, ma Percassi chiede 20 milioni per lasciarlo partire.