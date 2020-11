Atalanta, Ilicic si confessa: "Non auguro a nessuno di vivere quello che ho passato"

Josip Ilicic ha avuto il Covid-19, ha sofferto molto nei mesi scorsi. Ne parla in un'intervista riportata dal quotidiano Tuttosport: "Sapevo, in cuor mio, che sarei tornato. L'unico modo per uscire da tutto questo era amare il calcio, la famiglia e ciò che mi circonda. Non auguro a nessuno di vivere quello che ho vissuto, ma ora è alle spalle. Guardo avanti. Ogni cosa negativa ti rende più forte, migliore. Non ho ancora finito di fare cose belle nel calcio".