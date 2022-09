Atalanta in ansia per Scalvini: fuori al 63' per un infortunio al ginocchio con l'Under 21

Ora si attendono gli esami strumentali - si legge - per capire l'entità dell'infortunio e gli eventuali tempi di recupero.

Brutte notizie per l'Atalanta di Gasperini. Il difensore Giorgio Scalvini, impegnato con l'Italia Under 21 nell'amichevole a Castel di Sangro contro il Giappone (gara terminata 1-1, in gol Colombo e Fujio), è stato costretto a fermarsi e a lasciare il campo per un problema al ginocchio, secondo quanto riporta l'edizione on line del Corriere dello Sport. Ora si attendono gli esami strumentali - si legge - per capire l'entità dell'infortunio e gli eventuali tempi di recupero.