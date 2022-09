Atalanta in vantaggio sul Torino, ma Zapata va ko: 1-0 al termine del primo tempo

Terminato qualche istante fa il primo tempo del Gewiss Stadium tra Atalanta e Torino

Terminato qualche istante fa il primo tempo del Gewiss Stadium tra Atalanta e Torino. Una prima frazione divertente, con sorpresa in coda. Partenza intensa, con subito una grande chance per parte: inaugura Linetty, parato da Musso, lo imita poco dopo Toloi in percussione, sporcato da un tocdco di Buongiorno. Quindi la Dea prende campo e confeziona occasioni: serve un reattivo Milinkovic-Savic per allungare sopra la traversa il bolide di Koopmeiners, il portiere ospite deve ripetersi e se possibile superarsi poco più tardi su Zapata. Scavallata la mezz'ora, serve il legno per impedire la gioia del gol ai nerazzurri, un palo fondamentale nel fermare la volée di Demiral su calcio d'angolo.

La spinta dei nerazzurri viene interrotta da un infortunio, quello che costringe Zapata a lasciare il campo all'esordio con la Dea di Hojlund. Appena prima del recupero, è il Torino a flirtare con la rete, e a trovarla pure con l'asse serbo-croato Lukic-Vlasic che si conclude col diagonale vincente di quest'ultimo. Ma si alza prontamente la bandierina del guardalinee: era fuorigioco dell'ex CSKA Mosca. Sembra davvero tutto per il primo tempo, ma a pochissimi secondi dalla fine dei due minuti di recupero, Aina commette fallo in area su Soppy e manda l'Atalanta dal dischetto. Un freddo Koopmeiners non sbaglia e rompe gli indugi proprio appena prima del rientro negli spogliatoi per l'intervallo.