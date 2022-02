Atalanta, incubo Zapata: se stagione è finita si torna sul mercato, spunta Pellè

L'Atalanta è in apprensione per le condizioni fisiche di Duvan Zapata, che potrebbe dover restare ai box per almeno 3 mesi a causa del possibile distacco del tendine dell'adduttore. Se l'infortunio sarà confermato dagli accertamenti di oggi il giocatore dovrà operarsi e come raccolto dalla redazione di TMW il club orobico potrebbe tornare sul mercato. Nella lista dei giocatori attualmente svincolati c'è anche il nome di Graziano Pellè, con la Dea che potrebbe contattarlo nelle prossime ore, dopo la diagnosi definitiva del colombiano.