Atalanta, infermeria piena verso il Napoli: ben 7 calciatori infortunati

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un vero e proprio bollettino di guerra in casa Atalanta in arrivo direttamente dall'infermeria, dopo la gara contro l'Udinese che ha visto i nerazzurri pareggiare per 1-1 allo scadere con il gol di Ederson. La buona notizia per Gian Piero Gasperini è che tutti i giocatori attualmente infortunati dovrebbero recuperare per la sfida contro il Napoli dopo la sosta, anche se il condizionale è d'obbligo, visto che mancano ancora poco meno di due settimane alla ritorno in campo. Questa la lista degli indisponibili:

- Charles De Ketelaere soffre di un fastidio al ginocchio e Jose Luis Palomino ha riportato una lesione muscolo semitendinoso della coscia sinistra: i due giocatori hanno svolto oggi lavoro individuale.

- Terapie per Giorgio Scalvini a causa della lombalgia, Emil Holm, che soffre dopo la distorsione alla caviglia, Rafael Toloi, per problemi al muscolo gemello mediale della gamba destra, Sead Kolasinac, a causa di un risentimento muscolare al flessore sinistro e Matteo Ruggeri, per problemi alla caviglia.

- Percorso riabilitativo invece per El Bilal Tourè, che prova comunque a tornare a disposizione in tempi brevi, magari proprio per la partita del Gewiss Stadium contro i campioni d'Italia, anche se dovrà chiaramente ritrovare il ritmo partita vista l'assenza dai campi degli ultimi mesi.