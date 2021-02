Atalanta, infortunio al Maradona per Maehle: punti di sutura al piede

Joakim Maehle in forte dubbio per la gara dell'Atalanta contro il Torino in programma per domenica. Con Hateboer fuori per infortunio Gian Piero Gasperini dovrà correre ai ripari visto che l'esterno arrivato in questo mercato di gennaio difficilmente potrà essere a disposizione a causa di alcuni punti di sutura che gli sono stati applicati sul piede dopo la partita di ieri contro il Napoli in Coppa Italia.