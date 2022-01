Atalanta-Inter, le formazioni ufficiali: Pessina e Pasalic dietro Muriel. Out Lautaro.

Sono ufficiali le formazioni di Atalanta-Inter, posticipo della 22ª giornata in programma stasera alle 20.45. Gasperini deve fare i conti con le tante assenze e sorprende schierando una formazione che andrà verificata al momento dell’ingresso in campo: potrebbe giocare De Roon come quinto di centrocampo a destra, o altrimenti la Dea potrebbe andare in campo con una difesa a quattro. Confermato comunque Muriel in attacco, con Pessina e Pasalic a supporto. Inzaghi opera per tre cambi rispetto alla formazione di partenza che ha vinto la Supercoppa: dentro Darmian a destra e Sanchez in attacco, peraltro entrambi decisivi nell’azione che ha portato al successo sulla Juventus. Titolare anche D’Ambrosio in difesa, con l’esclusione di De Vrij. Fuori anche Dzeko.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; De Roon, Koopmeiners, Freuler, Pezzella; Pasalic, Pessina; Muriel. All: Gian Piero Gasperini.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Dzeko. All: Simone Inzaghi