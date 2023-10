Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali: De Ketelaere titolare. Kean-Chiesa dal 1'

Sono ufficiali le formazioni ufficiali di Atalanta-Juventus, match valido per la 7ª giornata di Serie A.

Sono ufficiali le formazioni ufficiali di Atalanta-Juventus, match valido per la 7ª giornata di Serie A. Recupera in tempo De Ketelaere, che affianca Lookman in attacco. Djimsiti preferito a Kolasinac in difesa. Per la Juventus la novità è Moise Kean in attacco, in mediana spazio a Fagioli e sulle fasce Cambiaso preferito a Kostic.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Toloi; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Kean, Chiesa. All. Allegri.