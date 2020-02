Atalanta, l'allarme di Gasperini: "Per il quarto posto giocare così non basta"

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il passo falso contro il Genoa: "Per competere per il quarto posto non è sufficiente, ma faccio fatica a rimproverare i miei ragazzi. Non siamo stati bravi oggi, ma è stato così anche con la SPAL, abbiamo fatto tanti errori di fila e poi è capitato il patatrac. È stato conseguenza di tanti episodi, oggi non eravamo al massimo".