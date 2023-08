Atalanta, l'infortunio di Touré danno anche per la Roma: Duvan ora dovrà restare

Nel match amichevole contro la Juventus il neo acquisto El Bilal Touré ha riportato un brutto infortunio al retto femorale.

Atalanta davvero sfortunata. Nel match amichevole contro la Juventus il neo acquisto El Bilal Touré ha riportato un brutto infortunio al retto femorale. L'attaccante maliano è stato l'acquisto più oneroso del club nerazzurro con i 30 milioni di euro più bonus, ed una percentuale sull'incasso di una futura rivendita, riconosciuti all'Almeria. Le sue condizioni verranno monitorate in questi giorni ma molto probabilmente si prospetta un lungo stop.

Zapata può restare

Problema in attacco dunque per Gian Piero Gasperini che non avrà a disposizione il giocatore. Per questo motivo potrebbero esserci dei riscontri nel mercato in uscita. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, Duvan Zapata, vicino alla Roma, potrebbe invece restare alla base.