Atalanta, la stagione di Zapata è un calvario: l'ex azzurro si ferma ancora

Duvan Zapata non ci sarà per la sfida delle 12.30 contro lo Spezia. Il colombiano, infatti, si è fermato a causa di un affaticamento muscolare accusato già dopo la sfida contro la Salernitana: il numero 91 si è allenato a parte durante tutta la settimana e per evitare problemi contro il Milan Gasperini ha deciso di non rischiarlo.