Atalanta, ladri a casa Muriel durante la gara: furto posticipato di un giorno 'per la neve'

Serata doppiamente amara per Luis Muriel. Non bastava l’eliminazione dalla Champions League, arrivato a casa, ai piedi di Città Alta, l’attaccante colombiano, 30 anni, a Bergamo dal 2019, si è ritrovato l’appartamento svaligiato. Lo si legge sul Corriere della Sera: "I ladri gli hanno fatto visita durante la partita giocata al Gewiss Stadium con un giorno di ritardo, tra l’altro, perché inizialmente era prevista la sera dell’8 dicembre, ma è stata poi posticipata per neve. Secondo le prime sommarie informazioni, dalla casa sarebbero spariti gli orologi del giocatore e altri oggetti di valore. Il bottino, comunque, è ancora da quantificare e non è chiaro se includa altro".