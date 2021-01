Atalanta-Lazio, le formazioni ufficiali: Miranchuk dal 1'. Luis Alberto torna titolare

Sono ufficiali le formazioni del big match della prima giornata di ritorno della Serie A tra Atalanta e Lazio. Gasperini schiera l'11 atteso: fuori Hateboer e Gosens, gioca Miranchuk e non Pessina. Simone Inzaghi ritrova Leiva e Luis Alberto, assenti mercoledì rispettivamente per squalifica e infortunio. Panchina per il neo-acquisto Musacchio.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Ruggeri; Miranchuk, Ilicic; Zapata.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.