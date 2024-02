Atalanta-Lazio, le formazioni ufficiali: Scamacca e Immobile in panchina

L'Atalanta accoglie la Lazio, uno scontro diretto in chiave quarto posto che potrà dare un'ulteriore scossa alla classifica.

L'Atalanta accoglie la Lazio, uno scontro diretto in chiave quarto posto che potrà dare un'ulteriore scossa alla classifica. I nerazzurri, reduci dalla vittoria contro l'Udinese e da un periodo più che positivo, cercano la terza vittoria consecutiva, gli uomini di Maurizio Sarri cercano invece il colpaccio per tentare la rimonta e superare proprio i bergamaschi: Gasperini schiera il 3-4-1-2 con Pasalic alle spalle di Miranchuk e De Ketelaere, De Roon ed Ederson si piazzano in cabina di regia. Due i bomber in panchina, infatti Scamacca e Immobile non partiranno dal primo minuto. I capitolini schierano il solito 4-3-3 con il Taty Castellanos al centro dell'attacco supportato da Isaksen e Felipe Anderson, in mezzo al campo spazio a Guendouzi, Rovella e Luis Alberto. Assente Zaccagni in casa Lazio, gli orobici dovranno invece fare a meno di Koopmeiners, ancora alle prese col taglio al malleolo. Di seguito le formazioni ufficiali di Atalanta-Lazio

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, Ederson, De Roon, Ruggeri; Pasalic; Miranchuk, De Ketelaere.

A disposizione: Musso, Rossi, Toloi, Muriel, Tourè, Bakker, Hateboer, Bonfanti, Mendicino, Zappacosta, Scamacca.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson.

A disposizione: Sepe, Mandas, Pellegrini, Casale, Kamenovic, Hysaj, Vecino, Kamada, Pedro, Immobile, Fernandes.

Allenatore: Maurizio Sarri