Atalanta, le scelte di Gasperini: out in due col neo-acquisto Kovalenko, ma torna Romero

Quale sarà la formazione di Gasperini per la sfida di questa sera del Napoli contro l'Atalanta? Ne parla nel dettaglio l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Muriel recuperato, Hateboer e Sutalo ancora out, Kovalenko in Ucraina per risolvere delle pratiche burocratiche, Palomino squalificato e Sportiello non convocato per un problema gastrointestinale. Sicuro, rispetto all’ultima di campionato, l’impiego dal 1’ di Romero in difesa e di Pessina alle spalle del duo d’attacco".