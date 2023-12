Atalanta-Lecce, le formazioni ufficiali: Scamacca torna titolare, D'Aversa col 4-3-3

Confermate le scelte della vigilia, con Gianluca Scamacca che torna titolare dopo i problemi muscolari: accanto al numero 90 spazio a Lookman

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini ospita il Lecce nel lunch match della 18a giornata: avversario non semplice per gli orobici, nelle due gare giocate lo scorso anno i giallorossi hanno conquistato sei punti vincendo con lo stesso punteggio. Confermate le scelte della vigilia, con Gianluca Scamacca che torna titolare dopo i problemi muscolari: accanto al numero 90 spazio a Lookman, con Koopmeiners libero di muoversi sulla trequarti. In mediana torna la coppia De Roon-Ederson, Carnesecchi invece ha vinto il ballottaggio con Musso.

Diverse assenze per il Lecce di D'Aversa (non c'è Banda per squalifica), in attacco spazio a Krstovic con Oudin e Strefezza a completare il pacchetto offensivo. Blin, autore del secondo gol nel match dello scorso anno, partirà invece dalla panchina.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Lecce

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca; Lookman. A disposizione: Musso, Rossi, Holm, Pasalic, Muriel, De Ketelaere, Bakker, Zortea, Adopo, Comi, Miranchuk.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Oudin, Krstovic, Strefezza. A disposizione: Brancolini, Borbei, Venuti, Dorgu, Gonzalez, Berisha, Listkowski, Faticanti, Smajlovic, Blin, Piccoli.

Allenatore: Roberto D'Aversa