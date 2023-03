Atalanta, lesione muscolare per Koopmeiners: salterà il Napoli

Teun Koopmeiners non ci sarà contro il Napoli: l'olandese, dopo l'infortunio accusato durante la sfida con l'Udinese, è stato sottoposto agli esami strumentali.

Teun Koopmeiners non ci sarà contro il Napoli: l'olandese, dopo l'infortunio accusato durante la sfida con l'Udinese, è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado della giunzione muscolo/tendinea del bicipite femorale sinistro. Per rivederlo in campo serviranno circa due settimane. In forte dubbio per la sfida del Maradona anche Davide Zappacosta, fermatosi prima del match coi friulani a causa di una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo destro. A riportarlo è Tuttomercatoweb.