Atalanta, Lookman rientrato dalla Nigeria ieri pomeriggio. Ma con un problema fisico

© foto di www.imagephotoagency.it

Ademola Lookman ha svolto terapie nel corso dell'allenamento odierno dell'Atalanta, in programma questa mattina al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. Il giocatore è rientrato ieri sera dopo il secondo posto della Nigeria in Coppa d'Africa, ma proprio nella finale della massima competizione continentale si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra che lo lascerà fuori per la sfida contro il Sassuolo. Poi - giorno dopo giorno - verrà valutata l'entità dello stop, che comunque dovrebbe essere relativamente lieve, visto che non c'è interesse per i legamenti e gli esami strumentali sono da escludere, in questo momento. Non è impossibile, quindi, che possa rientrare contro il Milan.

Lookman è rientrato ieri pomeriggio dalla Nigeria, contrariamente a quanto successo al Napoli con Osimhen, a causa di una sfortunata coincidenza aeroportuale. Dunque da capire quale sarà la coppia d'attacco, con De Ketelaere quasi certamente confermato e il ballottaggio fra Scamacca e Miranchuk.

Buona notizia invece per la retroguardia, con Isak Hien che ha svolto l'intera seduta in gruppo. Lo svedese quindi è abile e arruolabile per la partita di sabato, anche se dovrebbe iniziare dalla panchina viste le buone prestazioni che tutta la retroguardia sta fornendo nel corso delle ultime settimane grazie al trio Scalvini, Djimsiti e Kolasinac.