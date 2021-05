Atalanta-Milan, formazioni ufficiali: ancora in panchina Muriel. Leao prima punta

Sono state ufficializzate le formazioni di Atalanta-Milan, ultima gara di campionato decisiva per l'approdo in Champions dei rossoneri. Nerazzurri in formazione tipo, con Muriel che però va in panchina - preferiti Pessina e Malinovskyi. Per la squadra di Pioli invece centravanti gioca Leao.

Atalanta (3-4-2-1) Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata.

Milan (4-2-3-1) Donnarumma; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Leao.