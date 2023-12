Atalanta-Milan, le formazioni ufficiali: De Ketelaere vuole il riscatto, torna Giroud

GIOVANILI PRIMAVERA, FALLITO L'AGGANCIO AI PLAY-OFF: KO INTERNO CONTRO IL CROTONE Il Napoli Primavera è stato sconfitto in casa dal Crotone per 1-0 nella 11esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola. Il Napoli Primavera è stato sconfitto in casa dal Crotone per 1-0 nella 11esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola. LE ALTRE DI A JUVENTUS, MCKENNIE ALLA RAI: "DOVEVAMO PRENDERCI LA RIVINCITA DOPO IL 5-1 DELL'ANNO SCORSO!" Tra i protagonisti nel successo della Juventus ai danni del Napoli, Weston McKennie ha analizzato la gara di ieri sera anche ai microfoni di Rai Sport. Tra i protagonisti nel successo della Juventus ai danni del Napoli, Weston McKennie ha analizzato la gara di ieri sera anche ai microfoni di Rai Sport.